В Минздраве рассказали о работе над новым препаратом от коронавируса

Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик Российской академии наук Рахим Хаитов рассказал, что в стране идет работа над новым фармацевтическим препаратом от коронавирусной инфекции.

Как пояснил Хаитов, до сих пор не существует лекарства, которое прицельно прекращало бы размножение вируса.

— Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что лишь дексаметазон смог показать свою эффективность в борьбе с тяжелой формой коронавируса. Перед тем ВОЗ объявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия прекратила поставки лекарства от коронавируса за границу