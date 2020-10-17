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В Минздраве рассказали о работе над новым препаратом от коронавируса
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

В Минздраве рассказали о работе над новым препаратом от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик Российской академии наук Рахим Хаитов рассказал, что в стране идет работа над новым фармацевтическим препаратом от коронавирусной инфекции.

Как пояснил Хаитов, до сих пор не существует лекарства, которое прицельно прекращало бы размножение вируса.

— Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что лишь дексаметазон смог показать свою эффективность в борьбе с тяжелой формой коронавируса. Перед тем ВОЗ объявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

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