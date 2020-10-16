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ВОЗ озвучила единственное эффективное средство от коронавируса
Фото: twitter.com/CP24

ВОЗ озвучила единственное эффективное средство от коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Только дексаметазон смог показать свою эффективность в борьбе с тяжелой формой коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 16 октября.

Организация ранее объявила о прекращении испытаний трех средств — гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

— Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства — ремдесивир и интерферон — имеют слабый эффект по предотвращению смертности или уменьшению времени пребывания в больнице, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Арепливир» перестали продавать за рубеж из-за высокого спроса на это лекарство в стране.

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