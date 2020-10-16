Россия прекратила поставки лекарства от коронавируса за границу

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Российский препарат «Арепливир» перестали продавать за рубеж из-за высокого спроса на это лекарство в стране. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя лекарства ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

По его словам, «Арепливир» продавали странам Средней Азии, но все совершенные поставки были разовыми.

— Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка, — цитирует Младенцева РИА Новости.

Представитель производителя препарата добавил, что «Арепливир» появился в аптеках всех регионов России. Некоторые торговые точки задерживают старт продаж из-за проблем с маркировкой.

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