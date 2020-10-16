Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россия прекратила поставки лекарства от коронавируса за границу
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия прекратила поставки лекарства от коронавируса за границу

Вероника Кузьминова

Экономика

Российский препарат «Арепливир» перестали продавать за рубеж из-за высокого спроса на это лекарство в стране. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя лекарства ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

По его словам, «Арепливир» продавали странам Средней Азии, но все совершенные поставки были разовыми.

— Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка, — цитирует Младенцева РИА Новости.

Представитель производителя препарата добавил, что «Арепливир» появился в аптеках всех регионов России. Некоторые торговые точки задерживают старт продаж из-за проблем с маркировкой.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав утвердил предельные цены на лекарства от COVID-19

экспортлекарствокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Все мнения
О проекте