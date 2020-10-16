Лекарство от коронавируса «Арепливир» появилось во всех регионах РФ

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Препарат от COVID-19 «Арепливир» появился в аптеках всех регионов России. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя лекарства ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

По его словам, компания сделала поставки во все регионы, но в некоторых аптеках продолжается раскладка лекарства.

— Первый момент, объективно, производство масштабируется не быстро. Мы, собственно говоря, этот месяц занимались тем, что перестраивали производство под розничный спрос. Второй момент, аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно. Третий момент, маркировка плохо работает в аптеках, — цитирует Младенцева РИА Новости.

Последний фактор, по словам представителя производителя, сильно тормозит появление лекарства на прилавках. Между приемкой товара от поставщика до начала его продажи может пройти две недели.

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