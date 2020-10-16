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Минздрав утвердил предельные цены для лекарств от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минздрав утвердил предельные цены для лекарств от COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные цены на лекарства против коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что максимальная цена препарата «Авифавир» не должна превышать пять тысяч рублей. Столько покупатель может заплатить за упаковку с 50 таблетками. За 40 таблеток назначена цена не более четырех тысяч, за 10 — не больше тысячи рублей.

«Арепливир» может стоить четыре тысячи за 40 таблеток в упаковке и 10 тысяч — за 100 таблеток. Максимальная цена препарата «Илсира» равна чуть более 47 тысячам рублей.

Читайте также: Лекарство от коронавируса «Арепливир» появилось во всех регионах РФ

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