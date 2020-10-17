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Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Общество

В Московской области с 17 октября начинают действовать новые ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В период с 0.00 до 8.00 часов запрещается проведение развлекательных мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, где оказываются услуги, в том числе общественного питания.

В частности, под запрет попадает проведение дискотек, коллективных танцев, караоке, публичного исполнения музыки, банкетов, шоу-программ, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

При этом в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что это не означает требование закрывать бары и рестораны на ночь.

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