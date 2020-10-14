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Воробьев: Власти Подмосковья не планируют вводить электронные пропуска
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Воробьев: Власти Подмосковья не планируют вводить электронные пропуска

Кирилл Николаев

Общество

Власти Подмосковья не планируют снова вводить электронные пропуска. Об этом в среду, 14 октября, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

— Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать, — отметил он.

Ранее власти Подмосковья сообщили о планах не допустить введения карантина в регионе.

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