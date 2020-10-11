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Власти Подмосковья сообщили о планах не допустить введение карантина
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Власти Подмосковья сообщили о планах не допустить введение карантина

Виктория Родимкина

Общество

Задачей властей Подмосковья является не допустить введения карантина из-за коронавируса на территории региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье, 1 октября.

По его словам, на данный момент важно объяснить, что ситуация с коронавирусом — это «не баловство».

— Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны, — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица не планирует останавливать программы развития города на фоне пандемии.

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ПодмосковьеАндрей Воробьевкоронавирус
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