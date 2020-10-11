Власти Подмосковья сообщили о планах не допустить введение карантина
Задачей властей Подмосковья является не допустить введения карантина из-за коронавируса на территории региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье, 1 октября.
По его словам, на данный момент важно объяснить, что ситуация с коронавирусом — это «не баловство».
— Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны, — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица не планирует останавливать программы развития города на фоне пандемии.
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