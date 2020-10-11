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Власти Москвы не будут останавливать программы развития города на фоне пандемии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Москвы не будут останавливать программы развития города на фоне пандемии

Виктория Родимкина

Город

Власти Москвы не намерены останавливать программы развития города из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал в воскресенье, 11 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в сложной ситуации всегда есть искушение закрыть инвестиционные программы, программы развития для города и сосредоточиться на текущей ситуации.

— Если сегодня мы остановим их — это значит остановим предприятия, которые работают, машиностроение, поставщиков комплектующих, тысячи малых и средних предприятий. Поэтому мы оставляем программы развития, в том числе и транспорта, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что все эти программы должны продолжить работать, так как они создают новую экономику города.

Столичный мэр подчеркнул, что программы поставок новых трамваев, электробусов, вагонов электричек и метро также не будут приостановлены.

Сергей Собянин также сообщил, что столичные власти будут контролировать соблюдение требования перевода сотрудников на удаленную работу.

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