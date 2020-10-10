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Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в Московском цирке Никулина
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в Московском цирке Никулина

Юлия Ямпольская

Общество
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в Московском цирке Никулина, который расположен на Цветном бульваре. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила главный специалист-эксперт столичного управления ведомства Евгения Гореева.

Она рассказала, что учреждение может получить штраф до 500 тысяч рублей.

— В рамках данного обследования были выявлены следующие нарушения: не везде нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования — она отсутствует при входе в здание, в гардеробе и в санузлах, — уточнила Гореева.

Она также добавила, что при входе в цирк установлен только один санитайзер, в служебных помещениях они отсутствуют, передают РИА Новости.

Ранее ночной клуб в Москве временно закрыли за несоблюдение санитарных мер. Заведению грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 дней.

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Цирк Никулина на Цветном бульваресанитарная проверкаМосква
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