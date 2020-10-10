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Медицинские маски начали раздавать посетителям торговых центров Подмосковья
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Медицинские маски начали раздавать посетителям торговых центров Подмосковья

Оксана Васильева

Здоровье

Портал «360» сообщает, что охранники подмосковных торговых центров раздают посетителям средства индивидуальной защиты, если у пришедших их не оказалось с собой.

Как рассказала порталу менеджер гипермаркета Ольга Глоткина — это единичные случаи. По ее словам, клиенты проявляют сознательность, и почти у всех с собой есть маски и перчатки.

Контроль осуществляется не только за посетителями, но и за сотрудниками торговых центров.

— Когда сотрудник приходит на работу — мы выдаем ему маски, измеряем температуру, каждые три часа маски и перчатки меняются и также каждые четыре часа мы измеряем температуру сотрудников, — рассказал администратор кинотеатра Армен Мхитарян.

Как пишет «360», пока нарушителей в Подмосковье ждет только устное предупреждение. Однако уже со следующей недели тех, у кого с собой нет масок и перчаток в общественном месте, будут штрафовать: первое нарушение обойдется в четыре тысячи рублей, повторное — уже в пять.

В Москве тем временем уже начали применять жесткие меры к тем, кто нарушает масочный режим в торговых центрах. Как писал RNS со ссылкой на оперштаб столицы по борьбе с распространением коронавируса, в Москве уже оштрафовали посетителей в трех торговых центрах за несоблюдение масочного режима.

Несоблюдение масочного режима в торговых центрах может стать причиной заражения окружающих. Как пишут «Невские новости», психолог Любовь Беляева отмечает, что походы по магазинам и покупки — доступный источник позитивных эмоций, поэтому люди все равно будут их совершать. Тем более что впереди новогодние праздники. Однако специалист призывает по возможности совершать покупки в интернете —технических средств для этого сейчас предостаточно.

— Нужно осваивать такой вид. Не «теперь надо делать так», а «посмотри, как интересно это сделать». Рисков меньше, удовольствия больше. Нужно поменять представления о комфортном способе покупок, — сказала Беляева.

Ранее «Царьград», ссылаясь на данные оперштаба, сообщил, что в столице за последние сутки было обнаружено 4105 новых случаев заболевания коронавирусом,Санкт-Петербург по количеству заболевших находится на втором месте, в Северной столице был выявлен 501 новый случай.

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