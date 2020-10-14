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Число вылечившихся от коронавируса военных в России выросло до 12,4 тысячи
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

Число вылечившихся от коронавируса военных в России выросло до 12,4 тысячи

Вероника Кузьминова

Здоровье

За все время пандемии коронавируса в Вооруженных силах России вылечились от инфекции 12 460 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

К среде, 14 октября, число победивших COVID-19 увеличилось на 31 военнослужащего. Среди гражданского персонала за все время заболел 1581 человек. Положительный результат на коронавирус оказался у 1468 служащих воинских частей страны. Среди курсантов и студентов профильных вузов насчитывается 272 зараженных.

В медцентрах Минобороны лечится 1071 человек, передает РИА Новости.

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