Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Подмосковья не станут закрывать бары и рестораны на ночь. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что данные заведения не будут закрыты. В барах и ресторанах с 00:00 до 08:00 просто запретят проводить развлекательные мероприятия, сообщает РИА Новости.

Ранее жителям Подмосковья запретили посещать развлекательные заведения с 0:00 до 8:00. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Изменения вступят в силу с 17 октября.

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