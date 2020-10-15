Власти Подмосковья запретили работу развлекательных заведений по ночам

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Жителям Подмосковья запретили посещать развлекательные заведения с 0:00 до 8:00. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.

Согласно документу, людям запрещено посещать здания, строения и иные сооружения, в которых ночью оказываются услуги по проведению развлекательных мероприятий.

— Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия, — говорится в документе.

Изменения вступят в силу с 17 октября.

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