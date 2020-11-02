Названа страна — лидер по числу завезенных в Россию случаев COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Около 90 процента россиян, у которых выявили коронавирус на курортах, вернулись с отдыха в Турции. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, 2 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По словам руководителя надзорного ведомства, с 1 августа, когда открылись границы с Турцией, на родину вернулись почти полтора миллиона россиян.

— В нашем общем мониторинге из всего количества выявленных больше 10 тысяч положительных (тестов на коронавирус — прим. «ВМ») — 90 процентов — у лиц, вернувшихся из Турецкой Республики, — цитирует ТАСС Попову.

Она призвала принять меры в свете данной ситуации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 33 регионах.

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