Сергей Собянин: Экстренная помощь в больницах Москвы сохранена в полном объеме

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Экстренную и плановую помощь в больницах Москвы продолжают оказывать в полном объеме на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 ноября.

— Мы развернули работу всех резервных госпиталей мощностью около семи тысяч человек. Это позволило нам сохранить в полном объеме экстренную и практически в полном объеме плановую помощь, — сказал глава города.

Столичный мэр отметил, что на данный момент в городе объемы оказания экстренной помощи увеличились по сравнению с прошлым годом. Плановую помощь оказывают в прежних объемах, добавил Сергей Собянин.

Он сообщил, что вся медицинская система в Москве по-прежнему работает эффективно, передает РИА Новости.

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