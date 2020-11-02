Тестирование на коронавирус в Москве увеличили до 100 тысяч в сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Тестирование на коронавирусную инфекцию в Москве увеличили до 100 тысяч в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 ноября.

Глава города выступил на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

— Мы увеличили в первую очередь тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значения ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тысяч в сутки плюс около 30 тысяч ИФА (тест на антитела — прим. «ВМ»), — цитирует столичного мэра РИА Новости.

Сергей Собянин также сообщил, что в столице наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

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