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Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Виктория Родимкина

Город

Ситуация с коронавирусом в столице относительно стабилизировалась. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 ноября.

По его словам, этому способствовали введенные в городе ограничительные меры.

— Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации, — сказал Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава города выразил надежду, что в Москве в ближайшее время начнется спад заболеваемости COVID-19, передает РИА Новости.

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю уменьшилось на 1 процент, добавил столичный мэр.

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