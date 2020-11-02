Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 33 регионах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 33 регионах России наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 2 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По словам руководителя ведомства, еще в 19 субъектах заболеваемость падает, а в двух — ситуация улучшается.

— На стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации — 31, замедления эпидпроцесса — 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ, — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о максимальной загруженности здравоохранения в ряде регионов.

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