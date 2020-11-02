Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 33 регионах
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 33 регионах

Ростислав Зубков

Общество

В 33 регионах России наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 2 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По словам руководителя ведомства, еще в 19 субъектах заболеваемость падает, а в двух — ситуация улучшается.

— На стадии снижения находятся сегодня два субъекта РФ, стабилизации — 31, замедления эпидпроцесса — 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ, — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о максимальной загруженности здравоохранения в ряде регионов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Экстренная помощь в больницах Москвы сохранена в полном объеме

РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Все мнения
О проекте