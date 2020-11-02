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Мишустин заявил о максимальной загруженности здравоохранения в ряде регионов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мишустин заявил о максимальной загруженности здравоохранения в ряде регионов

Ростислав Зубков

Общество

В некоторых регионах России система здравоохранения работает на пределе. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник, 2 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике, — цитирует РИА Новости главу кабмина.

Он подчеркнул, что в стране эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная. Она требует повышенного внимания.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве.

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российские регионыМихаил Мишустинкоронавирус
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