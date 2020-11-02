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В Роспотребнадзоре оценили данные о сроках активности антител к COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре оценили данные о сроках активности антител к COVID-19

Евгения Звощик

Здоровье

Сохранение антител к новому типу коронавируса до пяти месяцев не вызывает сомнения. Соответствующее заявление сделал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в понедельник, 2 ноября.

Ранее в журнале Science сообщалось о том, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт-Синай в США.

— Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев, — уточнил Тотолян.

По его словам, это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. При этом эксперт пояснил, что на данный момент эти данные касаются больных, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. Причина в том, что именно эта группа находится под наблюдением.

Тотолян добавил, что у некоторых переболевших вирусом наблюдается снижение уровня антител, однако это не означает исчезновение иммунитета, передает РИА Новости.

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