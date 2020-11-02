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Ученые рассчитали коэффициент смертности от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые рассчитали коэффициент смертности от коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Коэффициент смертности от коронавируса в развитых странах выше, чем в тех, где маленький уровень дохода. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона.

Им удалось рассчитать коэффициент летальности от коронавируса. Исследователи обнаружили, что в странах с высоким уровнем дохода показатель смертности равен 1,15 процента. В более бедных странах составляет 0,23 процента.

Такие результаты ученые связали с большим количеством людей пожилого возраста именно в развитых странах. По данным исследования, риск смерти от вируса удваивается с возрастом на каждые восемь лет. Пациенты младше 40 лет подвержены риску умереть от коронавируса в 0,1 процента случаев. У людей старше 80 лет этот процент равен пяти.

— По нашим оценкам, примерно один из 260 человек в возрасте 50–55 лет умирает от инфекции. Мы рассчитали смертность COVID-19 в целом на основе первой волны эпидемии в ряде стран. Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторое снижение смертности сейчас благодаря новым клиническим знаниям и лечению, но пока COVID-19 остается опасным вирусом, — говорится в исследовании, опубликованном на сайте колледжа.

Авторы исследования изучили 175 научных работ. Также проанализировали результаты десяти тестов на антитела.

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