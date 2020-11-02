Инфекционист рассказал, когда Москва выйдет на пик заболеваемости COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через неделю, заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в понедельник, 2 ноября.

— По России пик ожидается не раньше чем через месяц, в Москве — через неделю, — сообщил медик в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что до этого момента в стране будет расти число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Не исключено, что в сутки могут начать фиксировать до 22 тысяч случаев COVID-19.

С учетом текущей эпидситуации Тимаков рекомендует соблюдать социальную дистанцию и меры профилактики.

По данным на 2 ноября, в России за сутки коронавирус нашли у 18 257 человек. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 655 038 случаев коронавируса нового типа. При этом 1 236 033 пациента переболели и вылечились, 28 473 — скончались.

В Москве за сутки выявили 4796 новых случаев коронавируса, за все время пандемии — 434 205. Столичным врачам за все время удалось вылечить более 318 тысяч человек.

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