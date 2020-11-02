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Эксперт назвал неожиданный положительный эффект от пандемии COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эксперт назвал неожиданный положительный эффект от пандемии COVID-19

Юлия Курганова

Экология

Пандемия COVID-19 неожиданно положительно повлияла на поведение жителей России в экологическом плане. Об этом сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Он отметил, что закрытые границы привели к тому, что россияне стали больше заботиться о своем кусочке земли.

— Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на автомобилях. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе, — заявил эколог в интервью радио Sputnik.

Также он отметил, что вред от COVID-19 для природы тоже есть. Так, появился большой объем мусора в виде медицинских одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.

Однако Пукалов считает, что позитива для экологии пандемия коронавируса принесла намного больше.

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