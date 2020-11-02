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В России выявили 18 257 случаев коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России выявили 18 257 случаев коронавируса за сутки

Ростислав Зубков

Общество

За сутки в России коронавирус нашли у еще 18 257 человек, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник, 2 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев COVID-19 стали Москва (4796), Петербург (923) и Подмосковье (556).

В России выявили 18 257 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от «ковида» умерли 238 человек, 10 360 — излечились.

С начала пандемии в РФ было выявлено 1 655 038 случаев коронавируса нового типа. При этом 1 236 033 пациента переболели и выздоровели, 28 473 — скончались.

В России выявили 18 257 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать российским гражданам из бюджета плату за тесты на COVID-19.

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