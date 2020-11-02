Названы особенности лечения коронавируса у людей с диабетом и артритом

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Процесс лечения пациентов с коронавирусом, имеющих аутоиммунные заболевания, может отличаться от традиционного подхода к оказанию помощи зараженным, состояние которых не отягощается другими недугами. Об этом RT рассказали опрошенные медики.

По словам главы Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктора медицинских наук Яна Власова, как правило все инфицированные вне зависимости от наличия осложнений переносят COVID-19 одинаково.

— Каким-то образом организм выдерживает такого рода вирусную нагрузку, — отмечает эксперт.

При этом, если говорить о такой болезни, как рассеянный склероз, его необходимо продолжать лечить вместе с коронавирусом. В таких случаях речь идет об устранении обострения заболевания.

— Если, конечно, у человека возникают декомпенсация и легочные нарушения с поражением тканей, понятно, что все силы бросаются на угрожающее состояние, при этом могут отменяться иммуномодулирующие средства, происходит лечение основного заболевания, — уточняет специалист.

В свою очередь врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев высказался насчет лечения ревматоидного артрита у больных с COVID-19. По словам медика, если следовать рекомендациям европейских экспертов, при наличии данного заболевания лечение «ковида» должно проходить в штатном режиме.

Доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин сообщил агентству, что менять порядок оказанию помощи зараженному можно и нужно, если у него, помимо вируса, есть сахарный диабет. В таком случае терапию лучше не просто продолжить, но усилить, так как этот недуг — катализатор риска тяжелого течения инфекции.

СПРАВКА «ВМ»

Аутоиммунные заболевания — это группа тяжелых болезней, при которых иммунная система фактически самостоятельно уничтожает ткани организма человека. Причины и принципы этого явления науке доподлинно не известны до сих пор.

В перечне аутоиммунных заболеваний человека уже примерно 140 патологий, включая вышеуказанные ревматоидный артрит, рассеянный склероз, сахарный диабет и другие опасные недуги.

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