Медик назвал причины развития аутоиммунных патологий после заражения COVID-19

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Колумбийский ученый обнаружил, что коронавирус способен вызывать развитие аутоиммунных заболеваний, например, красной волчанки и рассеянного склероза. Причины таких патологий объяснил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

— Согласно статье, в основе аутоиммунных нарушений лежит генетическая предрасположенность некоторых людей к такого рода сбоям, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм, — отметил эксперт.

Он добавил, что коронавирусная инфекция приводит к снижению иммунитета в целом, что может спровоцировать указанные заболевания. Еще одним фактором может служить сходство фрагментов белков патогенов и белков в организме человека. Из-за этого иммунная система перестает различать «свое» и «чужое».

Как подчеркнул Ризванов, четкая система появления подобных патологий еще не была выявлена. Ученым потребуются дополнительные исследования, сообщают «Известия».

Ранее британские ученые предупредили, что одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией является изменение слуха. Как уточняется, некоторые пациенты с диагнозом COVID-19 жаловались на появление шума в ушах. Также были зафиксированы случаи, при которых заболевшие теряли слух в результате тяжелого течения коронавируса.

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