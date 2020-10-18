Роспотребнадзор объяснил потерю антител у ряда перенесших коронавирус людей

Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил свои слова о потере антител у ряда перенесших коронавирус пациентов. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эксперт отметил, что при бессимптомном течении заболевания антитела становятся менее стойкими.

— В связи с этим крайне важным вопросом является изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос — формируется ли у них клеточный иммунитет или нет? — отметил Тотолян.

В настоящее время специалисты изучают данный вопрос, однако гражданам все равно необходимо соблюдать предписания властей и надзорных ведомств о ношении масок и перчаток и соблюдении социальной дистанции, сообщает РГ.

Ранее Тотолян заявил, что около 15–20 процентов пациентов, которые переболели коронавирусом, теряют антитела к инфекции через несколько месяцев после излечения.

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