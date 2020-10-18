Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа доля перенесших COVID-19 пациентов, которые теряют антитела за пару месяцев
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названа доля перенесших COVID-19 пациентов, которые теряют антитела за пару месяцев

Юлия Захарова

Здоровье

Около 15-20 процентов пациентов, которые переболели коронавирусом, теряют антитела к инфекции через несколько месяцев после излечения. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

— Примерно 15-20 процентов из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа, — отметил он эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что срок иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «Вектора» пока не известен. Отмечается, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного внутримышечного применения с интервалом 21 день.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врачи объяснили, насколько реально переболеть коронавирусом два раза

инфекцияантителакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте