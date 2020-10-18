Названа доля перенесших COVID-19 пациентов, которые теряют антитела за пару месяцев

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 15-20 процентов пациентов, которые переболели коронавирусом, теряют антитела к инфекции через несколько месяцев после излечения. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

— Примерно 15-20 процентов из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа, — отметил он эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что срок иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «Вектора» пока не известен. Отмечается, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного внутримышечного применения с интервалом 21 день.

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