Врачи объяснили, насколько реально переболеть коронавирусом два раза

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В мире была зарегистрирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом нового типа. 89-летняя женщина из Нидерландов заразилась через два месяца после первого инфицирования. Нахождение вируса в организме было отягощено макроглобулинемией Вальденстрема — заболеванием, которому свойственны гипервязкость крови, способствующая образованию тромбоза, снижение иммунитета, ломкость костей, кожный зуд. И это далеко не полный список осложнений.Пациентка с таким «букетом» не выжила и через две недели после положительного ПЦР-теста скончалась.

Однако врачи назвали причиной смерти именно коронавирус. Так что «Вечерняя Москва» выяснила, насколько высока вероятность вторичного заряжения COVID-19 и как в этом случае может протекать недуг.

Вирус долго находится в организме

Как отмечают опрошенные «ВМ» эксперты, пока такие случаи фиксируются единично по всему миру.

— В принципе, этого не должно быть и массово не отмечается. Сейчас более 38 миллионов положительных тестов на коронавирус в мире. Если бы повторные заражения выявлялись массово, их было бы уже сотни тысяч. Здесь нужно разбираться, когда человек заболел, когда у него закончилась симптоматика, связанная с первичным инфицированием, и когда началась вторичная, — объяснил доктор биологических наук, профессор, специалист по вирусологии, сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, в США была описана ситуация, когда человек, казалось бы, выздоровел, а через месяц заболел снова. А дело в том, что вирус может сохраняться в желудочно-кишечном тракте в течение 50–60 дней. И подобные случаи могут быть связаны с длительным нахождением его консистенции в организме, а не с повторным заражением. Кроме того, в каком-то из случаев тест на коронавирус может дать ложноположительный или ложноотрицательный результат.

— Фактически это не может быть повторной инфекцией, как и при практически всех острых вирусных инфекционных болезнях, — добавил профессор.

Легкое течение

Генеральный директора контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также говорит, что пока случаи повторного заражения единичны.

— Из тех данных, что мы имеем, в течение первых пяти месяцев после излечения вероятность заболеть крайне низкая. Она есть. Такие случаи описаны в научной литературе, но в рутинной клинической практике практически не встречаются. Конечно, можно сказать, что сложно их обнаружить, потому что большинство из них протекает бессимптомно. Но все-таки, если бы это были сотни, тысячи человек, мы в любом случае у 100–200 человек увидели бы клинические проявления, — думает специалист.

Пока неизвестно, что будет после того, как пять месяцев с момента выздоровления пройдут, но, по мнению Крючкова, вероятность повторно заболеть увеличится и в течение года станет абсолютно реальной. Он не исключает, что мы увидим уже осязаемые 10–20 процентов случаев повторного заражения.

И здесь важно понять, как будет протекать заболевание. Возможно, процесс по тяжести окажется таким же, как и в первый раз, либо все пройдет более легко. Скорее всего, не тяжелее, кроме единичных случаев, предполагает эксперт.

Маски носить нужно!

При этом Николай Крючков отмечает, что повторно заболевшие могут представлять опасность для других людей.

— Они сами думают, что раз переболели, то фактически не заражены. Соответственно, они считают, что могут не ограничивать себя в общении, в походах в общественные места и так далее. Они могут быть опасными для незараженных людей. Сами же они заболевание будут переносить легко, — предостерегает иммунолог.

Также считается, что если люди переболели сильно в первый раз, у них иммунитет сохранятся подольше. Соответственно, они дольше могут не заражаться повторно.

Надо сказать, что, несмотря на описание таких случаев, данных все еще недостаточно. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и после того, как переболели: носить маски и обрабатывать руки санитайзером.

— Понятное дело, что первое время люди могут чувствовать себя более вольготно и даже путешествовать в те страны, которые открыты. Но они не должны думать, что это навсегда, что это даже на год. Скорее всего, реальный срок будет меньше года: может, десять месяцев, может, девять. В любом случае гарантий никаких нет. Пока пандемия, очень важно соблюдать меры предосторожности, чтобы и самому не болеть, и не заражать окружающих, которые еще не болели, — резюмировал спикер.

Стандартные рекомендации

В принципе, в рекомендациях на период после болезни ничего нового нет. Как известно, наиболее частым осложнением присутствия COVID-19 является вирусная пневмония — воспаление легких. Последствия этого очень распространенного заболевания в целом неприятны. Если мы почитаем статьи по пульмонологии, то в них сказано, что в большинстве случаев на легких остаются рубцы. А процесс восстановления организма при двусторонней пневмонии может занимать от двух недель до нескольких месяцев. Причем он включает в себя целый комплекс различных мероприятий по рекомендациям врачей.

То есть, выписавшись из больницы, вам нужно не столько и не только носить средства индивидуальной защиты, сколько вообще беречь себя, изменив определенные привычки. Если вы любили путешествовать до болезни, вам нужно выбирать больше оздоровительный отдых, санатории например. Плюс не лишним будет начать правильно питаться, не перегружать организм физическими нагрузками. Это большая работа над повышением собственного иммунитета и улучшением дыхательной способности.

Нельзя считать, что при отрицательном тесте на COVID все закончилось. Нужно по-прежнему следить за собой, любить себя, чтобы не получить сюрпризов. Ведь пока человек сам себя не сбережет, ему никто не поможет. Но, конечно, о деталях курса реабилитации в первую очередь нужно посоветоваться с вашим лечащим врачом.

Между тем, в России 14 октября зарегистрирован 14 231 новый случай заражения коронавирусом, что является абсолютным антирекордом. При этом выздоровели еще 7920 человек.

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