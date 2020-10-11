Вирусолог объяснила, насколько точны тесты на антитела по коронавирусу в частных клиниках

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Для того чтобы узнать на сто процентов, есть ли в организме коронавирус, нужно сдавать ПЦР-тест несколько раз. Причем с большим временным промежутком. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала врач-вирусолог Надежда Борисова, комментируя новость о том, что тесты на антитела к коронавирусу в частных клиниках — пустая трата денег.

По ее словам, коронавирусная инфекция — это рибонуклеиновая кислота (РНК), в которой нет ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Чтобы поставить тест и получить правильный результат, а не ложный, необходимо сделать комплементарную РНК — последовательность ДНК.

— Для реального установления наличия болезни необходимо сделать большое количество повторов анализа и, получив большое количество ДНК, проанализировать: соответствует ли это ДНК тем стандартам и образцам, которые мы идентифицируем как коронавирус, — пояснила эксперт.

Борисова ответила, что тестирование на ковид предполагает большое количество промежуточных и повторных анализов. Причем каждый из этих промежуточных этапов, по ее словам, может давать ложноположительный или ложноотрицательный ответ.

Эксперт рекомендовала сдавать не менее трех тестов с большим промежутком времени, чтобы точно убедиться в верности полученных данных.

— Кстати, положительный результат может не всегда указывать именно на коронавирус — это может быть грипп или ОРВИ. Так бывает часто, когда наличие любых аутоиммунных процессов в организме дает ложноположительный результат при анализе на конкретную болезнь. Очень часто даже у людей с онкологией случайным образом тест на ВИЧ дает положительный результат, но на самом деле у них нет вируса иммунодефицита человека. Это просто перекрестная реакция с антителами, — сказала вирусолог.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что ПЦР-тесты в частных клиниках зачастую могут показывать ложные результаты. Отмечалось, что дорогостоящий анализ покажет лишь то, болел человек или нет.

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