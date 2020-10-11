Вирусолог рассказал, что поможет остановить COVID-19

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Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что поможет снизить смертоносность от COVID-19, в беседе с изданием «Взгляд».

— Со временем коронавирус станет куда менее мерзким и смертоносным — он упрется в иммунологическую подушку, вакцинированную прослойку населения. Эффективнее средства от болезни, чем вакцины, человечество пока не придумало ничего, — уточнил Зуев.

Вирусолог отметил, что россиянам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, а также рекомендовал сделать прививку от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Ранее британские ученые предупредили женщин, что коронавирусная инфекция может оставаться на вещах во время стирки. Они призвали домохозяек, живущих в одном доме с пожилыми людьми, быть более осторожными, сообщает Nation News со ссылкой на Daily Mail.

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