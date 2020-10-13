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Медики описали первую в мире смерть после повторного заражения COVID-19
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медики описали первую в мире смерть после повторного заражения COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Врачи из Нидерландов описали клинический случай летального исхода у пациента после повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Как отмечают медики, 89-летняя женщина вновь заразилась COVID-19 примерно через два месяца после первого случая инфицирования. Анамнез пациентки был отягощен макроглобулинемией Вальденстрема (одна из разновидностей В-клеточных лимфом, которая развивается из лимфоцитов костного мозга). Для данного заболевания характерны многочисленные осложнения.

Через восемь дней после повторного заражения состояние женщины усугубилось. Спустя две недели после госпитализации пациентка умерла.

Таким образом, это первый в мире летальный исход у пациента, заразившегося COVID-19 повторно, сообщает BNO News.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о повторном заражении COVID-19.

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Читайте также: ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения COVID-19

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