ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время брифинга в пятницу, 9 октября.

По ее словам, у ВОЗ есть информация о случаях повторного заражения в большом количестве стран, но нет оценки по проценту населения с повторным заболеванием.

— И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения, — пояснила эксперт.

Она уточнила, что ВОЗ также рассчитывает найти ответ на вопрос, насколько серьезным будет повторное протекание болезни, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число новых зараженных коронавирусной инфекцией в мире второй день подряд побило рекорд. В ВОЗ уточнили, что за сутки было выявлено 350 766 случаев COVID-19.

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