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ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения COVID-19
Фото: twitter.com/CP24

ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения COVID-19

Евгения Звощик

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время брифинга в пятницу, 9 октября.

По ее словам, у ВОЗ есть информация о случаях повторного заражения в большом количестве стран, но нет оценки по проценту населения с повторным заболеванием.

— И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения, — пояснила эксперт.

Она уточнила, что ВОЗ также рассчитывает найти ответ на вопрос, насколько серьезным будет повторное протекание болезни, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число новых зараженных коронавирусной инфекцией в мире второй день подряд побило рекорд. В ВОЗ уточнили, что за сутки было выявлено 350 766 случаев COVID-19.

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