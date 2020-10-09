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Число новых зараженных коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число новых зараженных коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд

Юлия Захарова

В мире

Число новых зараженных коронавирусной инфекцией в мире второй день подряд побило рекорд. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, за сутки было выявлено 350 766 случаев COVID-19. Предыдущий максимум составил 338 779 случаев.

Больше всего больных зафиксировано в Индии (+ 70 496 человек) и в США (+ 52 458 человек). Общее количество зараженных вирусом в мире превышает 36,3 миллиона человек, при этом более миллиона скончались, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России коронавирус выявили у 12 126 человек за сутки. Это максимальный показатель в стране с начала пандемии.

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