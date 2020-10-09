Минздрав РФ не выявил дефицита лекарств для лечения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дефицита лекарств для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России не отмечается. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в пятницу, 9 октября.

Ведомство проводит ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов, которые нужны для лечения больных COVID-2019.

В пресс-службе добавили, что, по данным на 7 октября, в обороте находилось примерно 200 тысяч противовирусных препаратов для лечения коронавируса «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Помимо этого, в стране продолжается вакцинация приоритетных категорий населения вакциной «Гам-Ковид-Вак» производства филиала «Медгамал» НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, передает РИА Новости.

Ранее в Минздраве порекомендовали пожилым людям воздержаться от посещения общественных мест и перенести плановый поход ко врачу.

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