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Коронавирус выявили у 12126 человек за сутки в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 12126 человек за сутки в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Коронавирус выявили у 12126 человек за сутки в России. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ.

Новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Из них 27 процентов не имели клинических проявлений инфекции.

Коронавирус выявили у 12126 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за сутки в России зафиксировали 201 летальный исход, выздоровело 7 092 человека.

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