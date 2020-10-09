Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 12126 человек за сутки в России. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ.

Новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Из них 27 процентов не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за сутки в России зафиксировали 201 летальный исход, выздоровело 7 092 человека.

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