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В Росздравнадзоре опровергли сообщения о побочном действии лекарства от COVID-19
Фото: pexels.com/freestocks.org

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о побочном действии лекарства от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Сообщения о побочных эффектах лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции на основе фавипиравира не имеют подтверждения, рассказали в Росздравнадзоре.

Комментируя сообщения ряда средств массовой информации о том, что такие препараты якобы провоцируют моторные нарушения, в ведомстве отметили, что сведения о «развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступали.

Медики также скептические отнеслись к сообщениям о побочном действии таких лекарств. В частности, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак указал, что при использовании препаратов в рекомендованной дозировке побочные эффекты крайне редки.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, в свою очередь, отметила, что проявление побочных эффектов не значит, что причиной был прием именно этого препарата.

— Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь, — цитирует эксперта РБК.

Ранее стало известно, что ряд российских лекарственных препаратов от коронавируса внесут в список жизненно важных.

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