Более 14 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус нового типа нашли у 14 231 человека в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 14 октября.

Лидерами среди регионов по числу случаев заражения оказались Москва (4573), Санкт-Петербург (602) и Подмосковье (429).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от инфекции скончались 239 человек. Еще 7920 вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 340 409 случаев коронавируса. При этом 1 039 705 пациентов переболели и выздоровели, 23 205 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в стране.

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