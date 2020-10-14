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Срок иммунитета к COVID-19 после вакцинации препаратом «Вектора» пока неизвестен
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Срок иммунитета к COVID-19 после вакцинации препаратом «Вектора» пока неизвестен

Кирилл Николаев

Здоровье

Срок иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «Вектора» пока неизвестен. Об этом следует из инструкции к вакцине.

Отмечается, что вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом 21 день.

— Защитный титр антител настоящее время неизвестен, — говорится в инструкции.

Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности еще не проводились. Взаимодействие вакцины с препаратами также не изучалось, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О регистрации «ЭпиВакКорона» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Вакцину разработал центр «Вектор».

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