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Ученые выявили новый симптом коронавирусной инфекции
Фото: pexels.com / Ksenia Chernaya

Ученые выявили новый симптом коронавирусной инфекции

Юлия Захарова

Здоровье

Изменения слуха могут являться признаком заражения коронавирусной инфекцией. Об этом предупредили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Как уточняется, некоторые пациенты с диагнозом COVID-19 жаловались на появление шума в ушах. Также были зафиксированы случаи, при которых заболевшие теряли слух в результате тяжелого течения коронавируса.

Исследователи призвали медиков помнить о подобных ситуациях и реагировать на изменения слуха у пациентов, чтобы оказать им необходимую помощь.

При этом ученые напомнили, что шум в ушах может сопровождать множество других заболеваний, беспокойство должно вызывать сочетание указанного симптома с более распространенными признаками COVID-19, сообщает Express.

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