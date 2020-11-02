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СМИ: Расходы россиян на тесты на коронавирус предложили возмещать
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

СМИ: Расходы россиян на тесты на коронавирус предложили возмещать

Юлия Курганова

Общество

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать российским гражданам из бюджета плату за тесты на COVID-19, которые были сделаны в частных медучреждениях. Соответствующее письмо отправлено в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Отмечается, что родственники заболевших коронавирусом пациентов из регионов жалуются на дополнительные расходы на анализы на COVID-19. Они вынуждены делать их в частных лабораториях за свой счет из-за того, что в государственных больницах необходимо ждать очереди по несколько недель.

Идея, предложенная организациями, предусматривает такую помощь уже заболевшим коронавирусом и членам их семей. Предлагается, что указанные расходы будет возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что на это нужно будет около 10 миллиардов рублей.

Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным COVID-19 и в течение двух недель после проявления первых симптомов заболевания. Образцы для этого теста берутся из носа и рта одновременно.

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, экспресс-тесты тоже подходят для исследований, но они не всегда могут определить наличие иммуноглобулина М — антител, появление которых указывает на начало болезни, передают «Известия».

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