Иммунолог рассказал, сколько времени заразен пациент с COVID-19

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, сколько времени пациент с коронавирусом представляет опасность для окружающих. По словам специалиста, контагиозность после заболевания зависит от лечения и от самой формы болезни.

Эксперт рекомендовал носить маски, особенно тем, кто является контактным в течение всего инкубационного периода, который длится 14 дней.

— И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три, — уточнил Жемчугов в разговоре с НСН.

Также от добавил, что при любых простудных симптомах необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. По словам специалиста, стоит сделать и тестирование на грипп, потому что лечение этого заболевания проводится другими способами.

Ранее эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах России. Он отметил, что заболеваемость в разных субъектах РФ начала расти в разное время, поэтому придется на разные периоды. Уточнить сроки затруднительно, поскольку на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатических и социальных.

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