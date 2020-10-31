ВОЗ предупредила о долгосрочных последствиях коронавируса

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Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут получить «болезненные последствия» в средней и долгосрочной перспективе. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, вызывает беспокойство, что «имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма».

Глава ВОЗ уточнил, что имеется в виду утомляемость, кашель, затрудненное дыхание, воспаления и поражения органов, в том числе легких и сердца.

Полное восстановление после COVID-19 может занять несколько недель или месяцев, это касается и тех, кто лечился амбулаторно, и в больницах.

ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать оптимальные стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений.

Руководитель организации подчеркнул, что важно признание таких долгосрочных последствий со стороны глав государств и правительств, чтобы обеспечить доступ к услугам здравоохранения пациентам с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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