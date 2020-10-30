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Ученые обнаружили в Испании новую мутацию коронавируса
Фото: flickr.com/NIAID

Ученые обнаружили в Испании новую мутацию коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Новая мутация коронавируса появилась в Испании. Об этом сообщила профессор Университета Базеля Эмма Ходкрофт. Отмечается, что в России данная мутация не замечена.

Профессор вместе со своими коллегами из Политехнического университета Цюриха и консорциума SeqCOVID-Spain провела исследование образцов вируса. Их собирали несколько месяцев в разных европейских странах. Во время изучения образцов ученые обнаружили мутирующую форму инфекции. Ей дали название 20A.EU1.

Выяснилось, что новая форма коронавируса начала распространяться среди рабочих сельского хозяйства Испании. В этой стране порядка 80 процентов последовательностей вируса. Еще больше, 90 процентов, в Великобритании.

Также новый штамм вируса нашли у жителей Ирландии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Германии, Швеции, Латвии, Италии, Норвегии, Австралии, Гонконга и Новой Зеландии.

Доказательств присутствия мутации на территории России нет.

— У нас порядка 100 последовательностей вируса из России от сентября. Мы не видим среди них испанского варианта. Но это может означать, что просто не попался образец, — цитирует Ходкрофт РИА Новости.

Профессор уточнила, что все варианты вируса, в том числе и новая мутация, близко схожи с оригинальным, который пришел из Китая. Поэтому новый штамм COVID-19 не помешает разработке вакцин.

Читайте также: Как мутации коронавируса помогут его победить

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