Как мутации коронавируса помогут его победить

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Высокую заболеваемость коронавирусом в Европе объяснили распространением нового вида COVID-19. Он получил название 20A.EU1. Как утверждают ученые, этот тип вируса не похож ни на что, с чем приходилось иметь дело прежде. В беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, почему возникновение новых видов коронавируса — это не только нормально, но и хорошо.

В первую очередь ученый выразил мнение, что речь идет не столько об именно «новом виде» коронавирусной инфекции — такой термин, вероятно, не совсем корректен, — сколько о его мутациях.

— Вирус меняется и будет меняться, причем в более мягкую сторону, давая меньше летальности, а так называемые новые виды — это варианты того же самого коронавируса, — считает собеседник издания.

Он напомнил, что весной 2020 года в Европе и США ситуация с ковидом была очень тяжелая. Так, в Италии и Великобритании летальность составляла 15–17 процентов, в Испании — 9–10 процентов, во Франции — больше десяти, в Германии — 5–7 процентов, что «тоже не шутка». С тех пор показатели упали в 20–30 раз, став меньше процента, а в некоторых уголках Европы цифры опустились до половины процента, отмечает Альтштейн. Все это говорит о том, что COVID-19 стал менее свирепым, хотя и остается заразным.

По словам специалиста, исследования зарубежных ученых должны быть подкреплены официальными заключениями. В частности, еще не доказано, что коронавирус меняется в антигенном отношении. От этого зависит его взаимодействие с антителами, а значит, и эффективность разрабатываемых вакцин.

— В антигенном отношении коронавирус будто бы не стал отличаться, в патогенном — меняется. Это еще предстоит долго и тщательно изучать, но пока у меня от таких новостей (о новых вирусах — прим. «ВМ») только хорошие впечатления. Страха быть не должно — вирус мягкий, хоть и сильно распространяется, но вакцина на него, скорее всего, подействует, — полагает профессор.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Он уточнил, что мутации коронавируса со смягчением его влияния на человека выгодны самой инфекции, поскольку наиболее сильное распространение получает самый «удачливый» (приспособившийся) вариант вируса. На этом принципе основана вся эволюция, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Вирус пойдет на смягчение — это ему выгодно. И возникнуть он может в любой стране — в Белоруссии, в России и т. д. Там, где ему легко живется, там он легко распространится, — добавил он.

Также вирусолог рассказал о еще одном утешающем принципе эволюции коронавирусной эпидемии. Он заключается в непрерывном изменении вируса даже в момент попадания в организм.

— Человек заразился, и в нем возник триллион этих вирусов, и все они друг от друга отличаются. Нет двух абсолютно одинаковых. И, к счастью, размножается не тот вирус, который хорошо убивает, — отметил Альтштейн.

Он выразил надежду на то, что в этом плане COVID-19 должен сам «помочь» людям. Ограничения, вакцины и иные меры помогают противостоять пандемии, но без «поддержки» от самой инфекции человечеству может прийтись несладко, заключил эксперт.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин допустил начало массовой вакцинации россиян от COVID-19 в конце года