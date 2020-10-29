Путин допустил начало массовой вакцинации россиян от COVID-19 в конце года

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Сбоев при испытании российской вакцины против коронавируса не наблюдалось. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Он также выразил надежду на то, что массовая вакцинация граждан страны начнется уже в конце 2020 года.

— У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. Эффективно работают вакцины «Вектора» и центра Гамалеи. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года, — отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время предстоит наладить массовое производство препарата. Все регионы, как уточнил Путин, вакцину получили, передает РИА Новости.

Ранее российский лидер озвучил главные требования к вакцинам против коронавируса. Он подчеркнул, что препараты должны быть эффективными и безопасными, добавив, что российские вакцины соответствуют данным пунктам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин: Россияне в первую очередь будут снабжены вакциной от коронавируса