Путин допустил начало массовой вакцинации россиян от COVID-19 в конце года
Сбоев при испытании российской вакцины против коронавируса не наблюдалось. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Он также выразил надежду на то, что массовая вакцинация граждан страны начнется уже в конце 2020 года.
— У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. Эффективно работают вакцины «Вектора» и центра Гамалеи. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года, — отметил глава государства.
По его словам, в настоящее время предстоит наладить массовое производство препарата. Все регионы, как уточнил Путин, вакцину получили, передает РИА Новости.
Ранее российский лидер озвучил главные требования к вакцинам против коронавируса. Он подчеркнул, что препараты должны быть эффективными и безопасными, добавив, что российские вакцины соответствуют данным пунктам.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Путин: Россияне в первую очередь будут снабжены вакциной от коронавируса