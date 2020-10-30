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Еще 55 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще 55 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 55 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что в России впервые выявили 18 283 случая заражения коронавирусом за сутки. Новые заболевшие появились в 84 из 85 регионов страны. Около 22 процентов новых заразившихся не наблюдают у себя симптомов вируса.

За сутки умерло 355 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Полностью вылечились 14,5 тысячи человек.

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