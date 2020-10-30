В России впервые выявили более 18 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России впервые выявили 18 283 случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 30 октября.
Новые заболевшие появились в 84 из 85 регионов страны. Около 22 процентов новых заразившихся не наблюдают у себя симптомов вируса.
Больше всего случаев выявлено в Москве — 5268. В Санкт-Петербурге выявили чуть больше 800 новых больных. В Московской области — 524 человека. Пятерку замыкают Нижегородская и Архангельская области.
За сутки умерло 355 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Полностью вылечились 14,5 тысячи человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 44 351 506 человек, 1 171 255 из них скончались.
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