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В России впервые выявили более 18 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

В России впервые выявили более 18 тысяч случаев коронавируса за сутки

Вероника Кузьминова

Здоровье

В России впервые выявили 18 283 случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 30 октября.

Новые заболевшие появились в 84 из 85 регионов страны. Около 22 процентов новых заразившихся не наблюдают у себя симптомов вируса.

Больше всего случаев выявлено в Москве — 5268. В Санкт-Петербурге выявили чуть больше 800 новых больных. В Московской области — 524 человека. Пятерку замыкают Нижегородская и Архангельская области.

За сутки умерло 355 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Полностью вылечились 14,5 тысячи человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 44 351 506 человек, 1 171 255 из них скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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