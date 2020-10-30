Еще 5268 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 5268 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 3780 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся в Москве увеличилось до 303 831.

Отмечается, что за сутки в России выявлено 18 283 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 22,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечились 14 519 человек.

Ранее иммунолог рассказал, когда может остановиться коронавирус. По его словам, пандемия не закончится, пока иммунитет к заболеванию не выработается у 70–80 процентов людей. Тогда вирус станет меньше распространяться, как только переболеют чуть больше половины общества.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ: Почти треть россиян начали запасаться товарами на фоне ситуации с COVID-19